Врач раскрыла опасность обезжиренных продуктов

Так, при употреблении маложирных или обезжиренных продуктов в больших количествах человек рискует переесть, что, в свою очередь, приведет к перебору белков, насыщенных жиров, промышленных трансжирова и простых углеводов.

Врач сообщила, что в процессе изъятия жира из продукта он способен лишиться вкуса и консистенции, а чтобы это нивелировать его оснащают добавками. Так, в обезжиренных продуктах можно найти сахар, соль, крахмал и вкусовые добавки. Она предупредила, что регулярное потребление продуктов с добавками негативно сказывается на здоровье и увеличивает вес. В этой связи лучше всего отдавать предпочтение продуктам средней жирности с минимальной промышленной обработкой.

“Когда слишком много крахмалов, это в первую очередь послабление стула. Со временем избыточное количество добавок влияет на кишечник, на красоту, чистоту кожных покровов. По УЗИ могут быть реактивные панкреатиты, когда явного нарушения функций нет, но есть изменения поджелудочной. Это и набор веса, когда человек не ест явно сладкий продукт, но ест много псевдопродуктов”, – поделилась врач.