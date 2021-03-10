Наука и технологии
Сегодня в 10:04
Врач раскрыла опасность переедания сметаны на Масленице
Это чревато проблемами со здоровьем
Врач-диетолог Ольга Григорьян раскрыла опасность переедания сметаны на Масленице. По ее словам, употребив большое количество сметаны высокой жирности можно столкнуться с проблемами со здоровьем.
Об этом врач сообщила в рамках интервью для радиостанции «Говорит Москва». Григорьян отметила, что во время Масленичной недели многие употребляют блины вместе со сметаной с 20-30% жирностью.
”Мы нагружаем печень, истощаем желчный пузырь, увеличиваем количество животного жира в организме, который довольно сложно переработать, потому что мы сидим за столом, не тратимся на физическую работу”, — поделилась врач.
Кроме того, с осторожностью стоит есть сметану людям, у которых уже есть патологии ЖКТ и болезни сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что на фоне чрезмерного употребления жирной пищи могут проявиться осложнения.