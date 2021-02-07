Врач раскрыла опасность снижения давления без лекарств
По словам специалиста, попытки понизить давление без препаратов чреваты опасными последствиями для здоровья. Так, человеку может показаться, что показатель нормализовался, вследствие чего он не заметит начало серьезной проблемы.
”Когда кто-то говорит, что можно снизить давление без лекарств, с помощью специальных приборов, при помощи гимнастики или диеты, и это поможет отказаться от лекарств, я отношусь к таким предложениям скептически. Многих людей эти советы привели к инфарктам и инсультам, связанным с тем, что люди пропускают лечение, отказываются от него, и в итоге приходят к осложнениям, которые дает гипертония”, – предупредила врач.
Кашубина отметила, что применять народные способы снижения давления приемлемо только в том случае, если они не противоречат и не мешают медицинским рекомендациям. Такие методы могут быть направлены на улучшение рациона питания, добавления физической активности и упорядочение режима сна.
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