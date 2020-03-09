Врач раскрыла положительное влияние картофельного сока на организм

В рамках интервью врач напомнила о том, что картофель обогащен большим количеством полезных элементов, в числе которых магний, калий и фосфор. Кроме того, он также богат витаминами и полезной растительной клетчаткой. ”Сок сырого картофеля используют для стимуляции работы кишечника и для снижения кислотности желудочного сока у людей, которые имеют повышенную кислотность, язвенные болезни. Также для лечения ЛОР-органов, для лечения верхних отделов пищеварительного тракта “, – поделилась Королева.

Однако врач предупредила, что в состав данного корнеплода входят и нитраты, которые впоследствии могут превратиться в опасные нитриты и нитрозамины. Для того, чтобы избежать этого эффекта следует хранить картофель в холодильнике и уделять особое внимание очистке кожуры.