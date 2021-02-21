Наука и технологии
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Врач раскрыла пользу витаминов, которые часто игнорируют россияне
Речь о К и РР
Врач-педиатр Видновской детской поликлиники Мария Дорофеева раскрыла пользу витаминов, которые часто игнорируют россияне. Отмечается, что о пользе витаминов С и В известно многим, тогда как такие витамины, как К и РР зачастую остаются без внимания.
Об этом специалист рассказала в разговоре с «Радио 1». Так, она отметила, что Витамин К связан со свертываемостью крови, ввиду чего его недостаток чреват кровотечениями. Помимо прочего он также сказывается и на сердечно-сосудистой системе, обменных процессах, а также обладает антибактериальным действием. Также он помогает укрепить костный аппарат и положительно влияет на почки. В число продуктов с витамином К в составе входят брокколи, петрушка, капуста, укроп и кинза.
Что касается еще более малоизвестного витамина РР - никотиновой кислоты, он ответственен за обменные процессы и помогает ранам заживать. Его недостаток может проявляться в виде стресса и нервного перенапряжения.