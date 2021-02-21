Врач раскрыла пользу витаминов, которые часто игнорируют россияне

Об этом специалист рассказала в разговоре с «Радио 1». Так, она отметила, что Витамин К связан со свертываемостью крови, ввиду чего его недостаток чреват кровотечениями. Помимо прочего он также сказывается и на сердечно-сосудистой системе, обменных процессах, а также обладает антибактериальным действием. Также он помогает укрепить костный аппарат и положительно влияет на почки. В число продуктов с витамином К в составе входят брокколи, петрушка, капуста, укроп и кинза.

Что касается еще более малоизвестного витамина РР - никотиновой кислоты, он ответственен за обменные процессы и помогает ранам заживать. Его недостаток может проявляться в виде стресса и нервного перенапряжения.