Врач раскрыла продукты со «скрытым» сахаром

Врач раскрыла продукты со «скрытым» сахаромС ними стоит быть аккуратнее
Такими продуктами, со «скрытым» сахаром, являются, например, газированные напитки, готовые соусы, фруктовые йогурты и творожные массы. Также к сахаросодержащим относятся различные мюсли и продукты для быстрого завтрака.
Например, по составу продукт без сахара, но при этом добавляется какой-то сироп: топинамбура, агавы. Это в любом случае простые сахара. Возможно, натуральный подсластитель, например, мёд, более предпочтителен, чем обычный сахар, но опять же важно, в каком количестве он будет <...> Сахар может быть, но он должен быть на самом последнем месте в составе, не на первом.
Напомним, что ранее по поводу сладких газированных напитков высказалась американский диетолог Эми Гудсон. По её словам, они являются одной из причин образования опасного для здоровья висцерального жира на животе.