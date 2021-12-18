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Врач раскрыла продукты со «скрытым» сахаром

С ними стоит быть аккуратнее
Российский врач-диетолог Юлия Пигарёва рассказала о том, что в некоторых продуктах может содержаться сахар, даже несмотря на отсутствие информации об этом на упаковке.
Врач раскрыла продукты со «скрытым» сахаром

Такими продуктами, со «скрытым» сахаром, являются, например, газированные напитки, готовые соусы, фруктовые йогурты и творожные массы. Также к сахаросодержащим относятся различные мюсли и продукты для быстрого завтрака.

Например, по составу продукт без сахара, но при этом добавляется какой-то сироп: топинамбура, агавы. Это в любом случае простые сахара. Возможно, натуральный подсластитель, например, мёд, более предпочтителен, чем обычный сахар, но опять же важно, в каком количестве он будет <...> Сахар может быть, но он должен быть на самом последнем месте в составе, не на первом.

Напомним, что ранее по поводу сладких газированных напитков высказалась американский диетолог Эми Гудсон. По её словам, они являются одной из причин образования опасного для здоровья висцерального жира на животе.

Источник: Радио Sputnik
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