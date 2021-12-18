Врач раскрыла продукты со «скрытым» сахаром

Например, по составу продукт без сахара, но при этом добавляется какой-то сироп: топинамбура, агавы. Это в любом случае простые сахара. Возможно, натуральный подсластитель, например, мёд, более предпочтителен, чем обычный сахар, но опять же важно, в каком количестве он будет <...> Сахар может быть, но он должен быть на самом последнем месте в составе, не на первом.