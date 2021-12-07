Врач раскрыла рецепт диетического оливье

В первую очередь Макуха советует заменить вареную колбасу на отварную говядину, чтобы немного уменьшить вред любимого россиянами блюда. Все дело в том, что в колбасе содержится большое количество консервантов и трансжиров. В говядине же не должно быть ни консервантов ни добавок, также в ней больше белка и меньше жира.



Она также посоветовала уменьшить количество сахара и соли в салате, убрав из него соленые огурцы, заменив их свежими. Она рекомендует сделать майонез самостоятельно, потому что он натуральнее и полезнее магазинных, и заправить им ваш салат. Таким образом вы получите салат, приготовленный по более здоровому рецепту, в котором в два раза меньше калорий, отметила диетолог.