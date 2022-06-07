Врач раскрыла секрет избавления от отёков по утрам

По словам специалиста, одним из самых эффективных методом борьбы с отёками признано правильное питание. Так, например, если отказаться от чрезмерного употребления соли и добавить к этому регулярную физическую активность, то отёки в первой половине дня наконец-то исчезнут.

Врач-нефролог Мария Дубинская также посоветовала для этого принимать по утрам контрастный душ.