Врач раскрыла секрет избавления от отёков по утрам

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Врач раскрыла секрет избавления от отёков по утрамОказывается, это не так уж и сложно
С возрастом люди всё чаще сталкиваются с одной очень неприятной особенностью утра — отёками. О том, как избавиться от них, рассказала главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко.
По словам специалиста, одним из самых эффективных методом борьбы с отёками признано правильное питание. Так, например, если отказаться от чрезмерного употребления соли и добавить к этому регулярную физическую активность, то отёки в первой половине дня наконец-то исчезнут.
Врач-нефролог Мария Дубинская также посоветовала для этого принимать по утрам контрастный душ.
Контрастный душ — это прекрасное средство от отёков, особенно утром. Можно воспользоваться контрастным душем и улучшить микроциркуляцию тканей, разогнать немного кровь.
Мария Дубинская