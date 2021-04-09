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Врач раскрыла секрет того, как есть и не толстеть
Оказалось, что это не так уж и сложно
В сети появилась информация, которая особенно может быть полезна накануне открытия пляжного сезона. Врач-диетолог Ирина Бережная раскрыла секрет того, как можно есть и при этом не толстеть.
По словам специалиста, крайне важно следить за обстановкой, в которой вы кушаете. Быстрее всех, например, толстеют те люди, которые во время приёма пищи отвлекаются на телевизор или смартфон, сообщает радио Sputnik со ссылкой на Бережную.
Не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймёте всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие. При этом вы едите медленнее и съедаете ровно столько, сколько нужно.
Не менее опасными для стройного тела являются перекусы на ходу. Питаясь таким образом, люди перестают ощущать чувство сытости, при этом плохо пережёвывают еду и глотают большие куски.