Врач раскрыла семь правил эффективного похудения без жёстких диет

По словам специалиста, самое главное в таком случае — выстроить привычку к правильному питанию, а не придерживаться кратковременных детокс-диет. Они, как правило, хоть и ограничивают потребление целых категорий продуктов, по итогу приводят лишь к дисбалансу питания. Важно следить за размером порций.

Вместе с тем Мейер порекомендовала есть больше овощей и цельнозерновые продукты. Похудению помогает и добавление белка к каждому приёму пищи — яйца, бобовые, мясо, морепродукты, молочные продукты и т.д.

Не следует забывать и о клетчатке. Она, вместе с регулярным выполнением физических упражнений, способна заметно ускорить прогресс в сжиросжигании.

При этом соки, газировку, алкоголь и прочие калорийные напитки диетолог посоветовала заменять водой.

Ну и чуть ли не самым важным советом эксперта можно назвать призыв к сознательному питанию. Это такое питание, при котором человек кушает лишь в тех случаях, когда появляется чувство голода.