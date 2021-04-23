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Сегодня в 10:45
Врач раскрыла список продуктов, которые после 30 лет запрещены
А также объяснила, почему их не стоит кушать
Российский врач-диетолог Мария Малышева раскрыла список продуктов, от которых настоятельно рекомендуется отказаться после 30 лет.
В числе первых в этом списке значатся жареные продукты. Как пишет НТВ, речь идёт не только о картофеле фри, но также и о жареном мясе — в общем, всём том, что жарится на масле.
Также специалист не рекомендует употреблять обезжиренные молочные продукты. Всё дело в том, что там жир заменяется большим количеством сахара, канцерогенными подсластителями или сиропами глюкозы и фруктозы.
По словам Малышевой, все эти ограничения связаны с замедлением обмена веществ после 30 лет. Вместе с тем в этом возрасте повышается риск заболевания язвой, а также проблем с сердцем и т.д.