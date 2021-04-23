Врач раскрыла список продуктов, которые после 30 лет запрещены

В числе первых в этом списке значатся жареные продукты. Как пишет НТВ, речь идёт не только о картофеле фри, но также и о жареном мясе — в общем, всём том, что жарится на масле.

Также специалист не рекомендует употреблять обезжиренные молочные продукты. Всё дело в том, что там жир заменяется большим количеством сахара, канцерогенными подсластителями или сиропами глюкозы и фруктозы.

По словам Малышевой, все эти ограничения связаны с замедлением обмена веществ после 30 лет. Вместе с тем в этом возрасте повышается риск заболевания язвой, а также проблем с сердцем и т.д.