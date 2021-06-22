Врач раскрыла способ борьбы с тягой к сладкому

Полезным методом поделилась одна из ведущих врачей-диетологов Индии Руджута Дивекар. По её словам, самое главное — это научиться разделять естественный голод и мимолетную тягу к еде. Последняя чаще всего имеет психологическое происхождение, сообщает The Times of India.

И именно мнимый голод чаще всего приводит к тому, что человек кушает сладкое. Это особенно опасно в те моменты, когда человек не голоден.

Для того, чтобы избежать подобного, врач посоветовала внимательно отслеживать уровень жидкости в организме, а также лучше высыпаться.

Вместе с тем Дивекар рекомендовала питаться домашними соленьями. Они, по её словам, являются отличными пребиотиками, которые способствуют росту количества полезных бактерий в кишечнике. Имненно они, в свою очередь, помогают поддерживать правильный уровень сахара в крови и снижают тягу к сладкому.