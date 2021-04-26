Наука и технологии
Сегодня в 07:35
Врач раскрыла способ готовки шашлыка без вреда для здоровья
Для этого нужно снизить количество конечного продукта гликирования
Врач-эндокринолог Зухра Павлова раскрыла способ готовки шашлыка и жареного мяса без вреда для здоровья.
Вред шашлыка и жареного мяса заключается, помимо прочего, в том, что в нем есть конечный продукт гликирования, который, в свою очередь, входит в список основных факторов старения. Врач отметила, что в шашлыке КПГ является поджаристая корочка. В этой связи специалист порекомендовала обрезать все поджаристые части на мясе.
Сообщается также, что организм имеет естественную защиту от данного продукта, однако есть и ограничения — безболезненно он может переработать порядка 15 тыс. единиц КПГ. В то же время, всего 100 грамм поджаренного бекона оснащены более 90 тыс. единиц. Значительно уменьшить количество КПГ в шашлыке можно, если за 10 минут до жарки мясо подержать в лимонном или другом цитрусовом соке.