Врач раскрыла способ похудения без диет

По словам специалиста, рацион питания должен состоять из питательной еды. Секрет эффективного снижения веса заключается в правильных пропорциях и определенных особенностях приема пищи. Она отметила, что порции должны быть небольшими и пережевывать еду следует тщательно, без спешек. Благодаря этому человек ограничит переедание и поможет усвоиться полезным веществам, содержащимся в еде.

Помимо прочего Дивекар порекомендовала во время употребления еды не смотреть телевизор и не “сидеть” в смартфоне. Дело в том, что при выполнении этих действий в одно время организм может не заметить, что наелся, ввиду чего человек переедает.

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