Врач раскрыла способы предотвратить простуду

Специалист рассказала, что при обычном сценарии ОРВИ начинает проявлять себя в виде чихания, заложенности носа, неприятных ощущений в горле и общей ослабленности. Чтобы остановить эти проявления врач посоветовала принять горячую ванну вечером, также промыть нос и сполоснуть горло физраствором с добавлением антисептиков флуимуцила или диоксидина.

”После этого рекомендуется выпить горячего чаю с лимоном и пораньше лечь спать, чтобы выспаться. На следующий день необходимо избегать переохлаждения и питаться правильно, избегая жирной и тяжелой пищи”, — посоветовала Лапа.

Помимо прочего терапевт предупредила, что рассчитывать на выздоровление с помощью витамина С не стоит, но его употребление не было бы лишним.

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