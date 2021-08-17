Врач раскрыла способы снижения давления без использования лекарств

Советами о том, как снизить давление без использования медицинских препаратов поделилась врач-кардиолог «СМ-Клиника» Екатерина Савченко. По её словам, улучшить самочувствие человека с повышенным давлением можно открыв окно и проветрив помещение, сообщает агентство Прайм.

Также поможет освобождение от тесной одежды или принятие горизонтального положения. Причём в последнем случае надо добиться того, чтобы голова была немного приподнята.

При этом Савченко уточнила, что перечисленные ею методы не заменяют лекарственной терапии или посещения специалиста. Они лишь призваны облегчить симптомы гипертонии.

Ещё одним действенным методом снижения давления является отказ от курения.