Врач раскрыла способы восстановления печени без лекарств

Самым эффективным методом добиться этого специалист назвала употребление соков. Наиболее полезными, по словам врача, являются морковный и тыквенный. При этом Будаковская также отметила, что в овощах оранжевых и жёлтых цветов содержится много каратиноидов, пишет РИА Новости. Они способны уменьшать разрушительное воздействие токсинов.

В качестве дневной нормы специалист назвала 250-миллилитровый стакан. Важно отметить, что не менее полезны и овощные соки. Особенно из свеклы.

Воспалительные процессы печени может ослабить минеральная вода. Также в числе «хороших» продуктов вошли и те, которые содержат кофеин. Связано это с тем, что это вещество активирует выделение ферментов печени, влияющих на метаболизм.