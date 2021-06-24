Врач раскрыла способы восстановления печени без лекарств

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Сегодня в 09:26
Врач раскрыла способы восстановления печени без лекарствС помощью лишь натуральных продуктов
Врач-гастроэнтеролог Алина Будаковская поделилась полезным для многих секретом улучшения самочувствия. Она рассказала, как восстановить работу печени, не используя при лекарственные препараты.
Самым эффективным методом добиться этого специалист назвала употребление соков. Наиболее полезными, по словам врача, являются морковный и тыквенный. При этом Будаковская также отметила, что в овощах оранжевых и жёлтых цветов содержится много каратиноидов, пишет РИА Новости. Они способны уменьшать разрушительное воздействие токсинов.
В качестве дневной нормы специалист назвала 250-миллилитровый стакан. Важно отметить, что не менее полезны и овощные соки. Особенно из свеклы.
Воспалительные процессы печени может ослабить минеральная вода. Также в числе «хороших» продуктов вошли и те, которые содержат кофеин. Связано это с тем, что это вещество активирует выделение ферментов печени, влияющих на метаболизм.