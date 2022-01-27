Врач раскрыла сразу 8 полезных для зрения продуктов

Врач раскрыла сразу 8 полезных для зрения продуктовОчень богатый список получился
Стоит понимать, что практически все они связаны с пополнением организма витамином А, который сам по себе очень полезен для глаз. И всё из-за того, что он укрепляет роговицу и повышает остроту зрения.
Первым в списке полезных для органа продуктов оказался батат. Далее идут шпинат, кейл и яйца. Также диетолог посоветовала включить в свой рацион устрицы — они крайне богаты цинком.
Цинк необходим для активации более 300 ферментов в организме, он поддерживает структуру и стабильность белков в сетчатке и защищает её клетки, предотвращая и замедляя потерю зрения, наряду с другими антиоксидантами, такими как селен.
Также для защиты глаз важны витамины Е и С. Их можно обнаружить в миндале и папайе. Вместе с тем специалист посоветовала начать употреблять форель, скумбрию, сардины, лосось, а также фасоль.