Наука и технологии
Сегодня в 16:18
1 мин.

Врач раскрыла сразу 8 полезных для зрения продуктов

Очень богатый список получился
Американский врач-диетолог Кэролин Уильямс поделилась советами, какие продукты стоит употреблять, чтобы укрепить здоровье глаз. Всего в её список попало 8 лакомств.
Врач раскрыла сразу 8 полезных для зрения продуктов

Стоит понимать, что практически все они связаны с пополнением организма витамином А, который сам по себе очень полезен для глаз. И всё из-за того, что он укрепляет роговицу и повышает остроту зрения.

Первым в списке полезных для органа продуктов оказался батат. Далее идут шпинат, кейл и яйца. Также диетолог посоветовала включить в свой рацион устрицы — они крайне богаты цинком.

Цинк необходим для активации более 300 ферментов в организме, он поддерживает структуру и стабильность белков в сетчатке и защищает её клетки, предотвращая и замедляя потерю зрения, наряду с другими антиоксидантами, такими как селен.

Кэролин Уильямс

Также для защиты глаз важны витамины Е и С. Их можно обнаружить в миндале и папайе. Вместе с тем специалист посоветовала начать употреблять форель, скумбрию, сардины, лосось, а также фасоль.

Источник: Yahoo Life
Новости партнеров
Новости партнеров