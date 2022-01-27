Врач раскрыла сразу 8 полезных для зрения продуктов

Стоит понимать, что практически все они связаны с пополнением организма витамином А, который сам по себе очень полезен для глаз. И всё из-за того, что он укрепляет роговицу и повышает остроту зрения.

Первым в списке полезных для органа продуктов оказался батат. Далее идут шпинат, кейл и яйца. Также диетолог посоветовала включить в свой рацион устрицы — они крайне богаты цинком.