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Врач раскрыла сразу три действенных способа борьбы с похмельем

Их даже можно комбинировать
Российский врач-эндокринолог Оксана Михалева решила поделиться очень полезным в новогодние праздники советом. Она рассказала, какие три способа могут помочь побороть похмелье.
Врач раскрыла сразу три действенных способа борьбы с похмельем

По словам специалиста, в первую очередь стоит восстановить дефицит жидкости и минералов в организме. Связано это с тем, что в момент употребления спиртного происходит обезвоживание.

В итоге человеческое тело всячески пытается вывести продукты распада через лёгкие, кожу, почки — это и ведёт к дополнительной потере жидкости. Восстановить её до нормального уровня можно при помощи растворов для регидратации из аптеки или обыкновенной минеральной воды, огуречного рассола, нежирного кефира или сыворотки.

Второй действенный метод — нормализация уровня глюкозы. Проще говоря, необходимо «закинуться» углеводами, к которым относятся бутерброд со сладким чаем или другая нежирная пища — суп, бульон, тушёные овощи.

В заключении, Михалёва посоветовала прогуляться на свежем воздухе. Это, вместе с полноценным сном, должно полностью избавить от неприятных симптомов.

Источник: Известия
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