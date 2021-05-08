Врач раскрыла вред быстрой ходьбы в городе

Так, по словам Скромной, простым способом сбросить вес является ходьба. В то же время, необходимо придерживаться определенных правил. В частности, шагать нужно в быстром темпе со скоростью от пяти до семи километров в час. Причем эффективнее всего идти в горку как минимум 20 минут. Это напрягает больше мышц и сжигает калории. Стоит помнить о том, что делать это необходимо на свежем воздухе, а не в городских условиях.

“По городу быстро ходить не полезно, а даже вредно. Слишком много выхлопных газов от машин, и из-за этого грязный воздух. Ключевой момент состоит в том, что тренировки должны быть на свежем воздухе”, — поделилась врач.