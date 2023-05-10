Врач раскрыла вред популярных в народе способов чистки сосудов

По словам Чистяковой, атеросклероз, который многие пытаются «лечить» с помощью народных средств, часто протекает бессимптомно. Специалист призвала не заниматься самодиагностикой и рекомендовала людям старше 40 лет регулярно контролировать свой липидный профиль.

Также она предложила проходить ультразвуковую допплерографию сосудов шеи и головы, не забывая о ежегодном посещении кардиолога.

Возвращаясь к вреду народных средств, врач отметила, что напиток на основе клевера хоть и может снижать уровень холестерина, но содержит сильный фитоэстроген, который способен нанести ущерб мужчинам и противопоказан при некоторых заболеваниях.

Имбирный чай, используемый для очистки сосудов, содержит гингерол, который стабилизирует мембраны клеток печени, однако использование имбиря противопоказано при заболеваниях данного органа.

Чистякова подчеркнула, что самолечение может привести к непредсказуемым последствиям. В связи с этим она напомнила о важности обращения к квалифицированным медицинским специалистам.