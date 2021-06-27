Врач раскрыла вред вентилятора в жару

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Сегодня в 10:34
Врач раскрыла вред вентилятора в жаруОн может вызвать приступ астмы
Как оказалось, спасаться в жару вентилятором — не лучшая идея. О вреде вентилятора рассказала врач-терапевт Юлия Кочанов.
Выяснилось, что использование вентилятора приемлемо только в том случае, когда температура воздуха не превышает 30 градусов, а в помещении достаточно влажно. В противном случае нагретый воздух, циркулирует сквозь лопасти вентилятора, не способствует охлаждению тела, а приводит к обезвоживанию организма. Это чревато тепловым истощением, которое проявляется в виде головной боли, слабости, головокружения, тошноты, рвоты и жажды.
Вредны вентиляторы и тем, что из-за них люди могут столкнуться с приступом астмы и аллергии, так как лопасти поднимают пыль, распространяя ее по помещению. Кроме того, вредят они коже и слизистым оболочки глаз и рта, ввиду формирования сухого воздуха.