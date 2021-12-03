Врач рассказал, безопасны ли временные прививочные пункты в общественных местах

Об этом специалист сообщил в эфире канала "Украина 24". Так, по словам Комаровского, временные прививочные пункты в общественных местах не представляют угрозу для здоровья. Он отметил, что для проведения вакцинации не требуется фармакологической подготовки. А если у человека нет явных и понятных болезней — можно обойтись и без дополнительных анализов.

“То есть если вы не чувствуете себя больным, если у вас нет температуры выше 38, если вы можете своими ногами дойти до центра вакцинации, то вас можно прививать без всяких предварительных условий”, — сообщил врач, добавив, что это не лично его мнение, а информация ВОЗ.

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