Врач рассказал, чем чревато нарушение режима сна

Он отметил, что в условиях соблюдения режима самоизоляции люди часто пренебрегают занятиями спортом, а режим дня и вовсе стал хаотичным. Кроме того, многие перестали следить за свои рационом. ”И сейчас по определению нас ждет волна и ожирения, и диабета, и гипертонии, психических заболеваний, болезней, связанных с алкоголем”, — спрогнозировал врач.

Врач рассказал, что на людей влияет солнечная активность, а также ряд других природных факторов. Кроме того, по словам врача, гормоны в организме людей вырабатываются по циркадным ритмам, а наиболее важный из них - режим сна. Мясников сообщил, что на организм негативно воздействует как ранний подъем, так и поздний, в связи с чем необходимо приучить себя к подъему в одно и то же время.