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Врач рассказал, чем лучше всего заниматься перед сном

А также о том, чего лучше не делать
Заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй поделился правилами здорового сна. Также врач рассказал, чем лучше всего заниматься перед сном.

Об этом специалист сообщил изданию "Хуаньцю Шибао". Врач напомнил о том, что быстрый ритм жизни вкупе с тревожностью приводят к нарушению сна, что, в свою очередь, негативно сказывается на организме. Для того, чтобы обеспечить здоровый сон специалист посоветовал придерживаться правилу, при котором нужно ложиться спать раньше, а вставать не позднее семи утра.

”Если вы будете твердо придерживаться этого режима какое-то время, то вы сможете создать здоровый распорядок работы и отдыха”, - сообщил Ши Хуэй.

Помимо прочего сообщается, что за час до сна нужно ограничить доступ к смартфону, поскольку свет от дисплея мешает синтезу гормона сна - мелатонину. Также не стоит перед сном употреблять крепкий чай, кофе и другие стимулирующие напитки.

В число занятий, которыми стоит заняться перед сном, входят принятие горячей ванны, чтение книг, а также упражнения для брюшного дыхания.

Автор: Лилик Ми