Врач рассказал, чем лучше всего заниматься перед сном

Об этом специалист сообщил изданию "Хуаньцю Шибао". Врач напомнил о том, что быстрый ритм жизни вкупе с тревожностью приводят к нарушению сна, что, в свою очередь, негативно сказывается на организме. Для того, чтобы обеспечить здоровый сон специалист посоветовал придерживаться правилу, при котором нужно ложиться спать раньше, а вставать не позднее семи утра.

”Если вы будете твердо придерживаться этого режима какое-то время, то вы сможете создать здоровый распорядок работы и отдыха”, - сообщил Ши Хуэй.

Помимо прочего сообщается, что за час до сна нужно ограничить доступ к смартфону, поскольку свет от дисплея мешает синтезу гормона сна - мелатонину. Также не стоит перед сном употреблять крепкий чай, кофе и другие стимулирующие напитки.

В число занятий, которыми стоит заняться перед сном, входят принятие горячей ванны, чтение книг, а также упражнения для брюшного дыхания.