Врач рассказал, чем может быть опасен сбор ягод

Альвеококкоз является паразитарным заболеванием, течение которого может напоминать онкологию. Отмечается, что паразиты проникают в человеческий организм через рот, в случае плохого промывания рук или ягод. Кроме того заразиться можно и из-за некачественной обработки пищи. Причем болезнь развивается без проявлений, в связи с чем за помощью к врачам зараженные обращаются на последних стадиях.