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Врач рассказал, чем может быть опасен сбор ягод
А также охота
Доктор медицинских наук Алексей Чжао рассказал, чем может быть опасен сбор ягод, а также охота. Так, по словам врача, эти занятия чреваты инфицированием опасным заболеванием альвеококкозом.
Альвеококкоз является паразитарным заболеванием, течение которого может напоминать онкологию. Отмечается, что паразиты проникают в человеческий организм через рот, в случае плохого промывания рук или ягод. Кроме того заразиться можно и из-за некачественной обработки пищи. Причем болезнь развивается без проявлений, в связи с чем за помощью к врачам зараженные обращаются на последних стадиях.
Во время сбора ягод и трав, в процессе ухода за собаками, на охоте, при обработке шкур убитых животных человек может заразиться альвеококкозом. Это опасное паразитарное заболевание, но встречается достаточно редко.
Для данной болезни характерны неспецифические симптомы, которые выявляются объемом поражения печени и других органов, а также нахождением метастазов.