Врач рассказал, чем новая российская вакцина «Конвасэл» против ковида отличается от прежних

По словам эксперта, «Конвасэл» будет более эффективно воздействовать на клеточный иммунитет по сравнению с другим вакцинами. Доклинические испытания на животных показали его высокую иммуногенность.

Разработчик препарата — Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Созданный на базе НИИ цех рекомбинантных препаратов позволяет производить до 30 млн вакцин в год.

«По сути, это концентрат или суспензия нового SARS-CoV-2. Это инактивированная вакцина, близкая к тем, которые создаются по классической методике, — цельновирионным. При этом убит возбудитель», — отметил Викулов.