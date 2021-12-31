Врач рассказал, чем новая российская вакцина «Конвасэл» против ковида отличается от прежних

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Врач рассказал, чем новая российская вакцина «Конвасэл» против ковида отличается от прежнихОна лучше воздействует на клеточный иммунитет
Об отличительных особенностях нового российского препарата от коронавируса «Конвасэл» рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
По словам эксперта, «Конвасэл» будет более эффективно воздействовать на клеточный иммунитет по сравнению с другим вакцинами. Доклинические испытания на животных показали его высокую иммуногенность.
Разработчик препарата — Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Созданный на базе НИИ цех рекомбинантных препаратов позволяет производить до 30 млн вакцин в год.
«По сути, это концентрат или суспензия нового SARS-CoV-2. Это инактивированная вакцина, близкая к тем, которые создаются по классической методике, — цельновирионным. При этом убит возбудитель», — отметил Викулов.
Источник: Говорит Москва