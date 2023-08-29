Врач рассказал, чем отличается новый штамм COVID-19 от предыдущих

Профессор вирусологии, Александр Чепурнов, рассказал, что новый вариант коронавируса, названный «эрис», становится более распространённым и вытесняет предыдущие варианты. Это происходит, потому, что «эрис» может иметь преимущества, такие как быстрое распространение или более низкая доза, необходимая для заражения.

Однако профессор отмечает, что скорость распространения «эрис» должна быть очень высокой, чтобы вытеснить предыдущие варианты. Он также считает, что «эрис» не является более опасным, чем другие варианты коронавируса.

Чепурнов выразил беспокойство по поводу того, что сезонность вируса не наблюдается, несмотря на ранее сделанные утверждения. Он подчеркнул, что есть явная периодичность в распространении, которая не связана с погодой или сезонами.

Ранее иммунолог Николай Крючков призвал россиян сделать прививку от COVID-19 до наступления осени, даже если вакцина не адаптирована к новым вариантам вируса. Это поможет предотвратить тяжёлые последствия заболевания.