Врач рассказал, чем вреден суп

В частности, по словам специалиста, суп полезен для запуска пищеварительной системы. Однако вредность супа в том, что данное блюдо имеет много калорий, а также богато солью.

“Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты — это хлеб и суп”, — поделился Мясников.

Он отметил, что пожилым людям, а также тем, кто имеет сердечные заболевания, нужно ограничивать потребление соли вплоть до 2,3 граммов в сутки. В супе же концентрация данного пищевого продукта существенно выше.