Врач рассказал, чем вреден суп

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Врач рассказал, чем вреден супА также для чего он полезен
Врач Александр Мясников, во время эфира «Россия 1», поделился с россиянами информацией о вреде супов для здоровья. Помимо прочего он рассказал и в чем польза данного блюда.
В частности, по словам специалиста, суп полезен для запуска пищеварительной системы. Однако вредность супа в том, что данное блюдо имеет много калорий, а также богато солью.
“Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты — это хлеб и суп”, — поделился Мясников.
Он отметил, что пожилым людям, а также тем, кто имеет сердечные заболевания, нужно ограничивать потребление соли вплоть до 2,3 граммов в сутки. В супе же концентрация данного пищевого продукта существенно выше.