Врач рассказал, что делать при супервысоком атмосферном давлении

По словам врача, на изменение атмосферного давления остро реагируют люди с заболеваниями вегето-сосудистой системы, а также те, кто страдает от проблем с легкими. Особенно сильно могут почувствовать изменения те, у кого есть неврозы, астения или дыхательная недостаточность. В такие дни они могут испытывать головные боли, головокружение и общее недомогание.

Врач объяснил, что при повышенном атмосферном давлении насыщаемость крови кислородом улучшается, но для организма это может стать дополнительным стрессом. У некоторых людей давление может даже повыситься, несмотря на то, что в норме оно должно снижаться в ответ на изменения погоды.

Что же делать, чтобы избежать негативных последствий? Кондрахин советует в такие дни воздерживаться от физических нагрузок и постараться минимизировать активность. Важно не перегружать себя дополнительной работой, а если есть возможность — отложить несрочные дела. Врач также порекомендовал избегать стрессовых ситуаций и не принимать стимулирующие напитки, такие как кофе или энергетики, которые могут ухудшить состояние.

Кроме того, специалист рекомендует больше отдыхать и уделять внимание расслаблению. Если возможно, лучше провести день в спокойной обстановке, избегая чрезмерных усилий и нервных перегрузок.