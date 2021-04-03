Врач рассказал, что может произойти с организмом при частой работе с кровати

Так, осуществление работы при неправильном положении тела чревато депрессией, тревожностью, раздражительностью и перманентной усталостью. По словам врача, работать с кровати запрещено, поскольку это неестественно, а положение позвоночника должно быть вертикальным. Необходимо обеспечить опору для локтей и правильное расстояние до дисплея.

Врач также отметил, что в процессе работы человек умственно напрягается, а если делать это в лежачем или сидячем положении происходит напряжение определенных групп мышц и фасции. Кроме того, это провоцирует и нарушение снабжения органов нервами.