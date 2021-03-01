Врач рассказал, что может снизить эффективность вакцины от COVID-19

По мнению специалиста, понижение потенциала прививки может быть вызвано различными генетическими вариантами вируса. Но даже несмотря на это, существует своеобразная «подушка безопасности», с помощью которой вакцины всё равно продолжают оставаться полезными и способными бороться с опасными инфекцией.

Помимо всего прочего, Фаучи подчеркнул, что власти США, вместе со специалистами, крайне серьёзно воспринимают новые мутации COVID-19. Последнее сложно назвать сюрпризом, учитывая, как много людей погибло в стране от «обычного» коронавируса и насколько более заразным и опасным называют его новые штаммы.