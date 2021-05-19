Наука и технологии
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Врач рассказал, что нельзя делать при укусе клеща
Смазывание место укуса маслом оказалось малоэффективным способом
Врач Александр Мясников рассказал россиянам, что нельзя делать при укусе клеща. Он выступил против народных методов, которые распространены в России при укусе паукообразного животного.
Он прокомментировал метод борьбы с клещом с помощью смазывания места укуса маслом. Многие полагают, что таким образом клещ может задохнуться. Врач же сообщил, что так делать не стоит, поскольку этот способ просто малоэффективен.
Специалист также добавил, что удалять клеща необходимо полностью, не оставляя в коже его голову или лапки.
“Надо правильно его захватить и вывернуть”, — поделился Менисков. Если в коже все же остались части клеща — это чревато нагноением места укуса.
Мясников добавил, что лучше всего предоставить эту задачу специалисту, отметив, что удаление клеща должно происходить своевременно, пока он не успел инфицировать человека боррелиозом.