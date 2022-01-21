Врач рассказал, что необходимо делать в первую очередь при заражении омикрон-штаммом коронавируса

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Врач рассказал, что необходимо делать в первую очередь при заражении омикрон-штаммом коронавирусаЕсли протекает в лёгкой форме, достаточно противопростудных средств
Знаменитый врач Александр Мясников дал несколько советов, что нужно делать при проявлении первых симптомов «Омикрона».
По словам Мясникова, поскольку «Омикрон» проходит, как правило, в лёгкой форме, поэтому достаточно простых противопростудных средств, можно даже лечиться народными средствами. При этом врач призвал не впадать в крайности и не заниматься самолечением, если симптоматика усугубляется.
Также эксперт рассказал о том, что без назначения врача не стоит принимать антибиотики, кроверазжижающие препараты и стероидные гормоны. А в случае если человек видит у себя проявление ряда тяжёлых симптомов, необходимо срочно обратиться к врачу.
К врачу необходимо идти:
- если сатурация постоянно ниже 94%;
- если беспокоит одышка, особенно при небольшой нагрузке или в покое;
- если температура всё время держится выше 38 градусов, и ее не удаётся сбить жаропонижающими;
- если отмечаются заторможенность, апатия, сонливость, спутанность мыслей;
- если есть симптомы обезвоживания: головокружение, сухость во рту, сердцебиение, редкое мочеиспускание.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ФАН