Врач рассказал, что нужно есть после контакта с зараженным COVID-19

Слова специалиста приводит издание РИА Новости. Так, Малышев отметил, что после контакта с зараженным коронавирусом следует сделать упор в питании на фруктах и овощах. Данные продукты окажут профилактический эффект.

“Сейчас осень, большое количество овощей и фруктов. Надо их более активно потреблять”, — сообщил россиянам Малышев.

По словам инфекциониста, после контакта с больным коронавирусом человеком стоит потреблять по 400-500 граммов вышеназванных продуктов. Помимо прочего врач предупредил, что во время роста количества заболевших стоит ограничить передвижения по городу и придерживаться мер, направленных на уменьшение распространения COVID-19.

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