Врач рассказал, что съесть на ночь, чтобы похудеть во сне

“Хорошо, если вы будете есть перед сном мясные, белковые продукты. Я рекомендую своим пациентам есть два яичных белка. Желтки выбрасываем, а белки варим или жарим с помидорами, чесночком, укропом”, — рассказал Ковальков.

По его словам, употребление данных продуктов не только не скажется негативно на весе, но и напротив, за счет богатого аминокислотами состава, будет способствовать выработке гормона роста — он помогает худеть даже во сне.

Помимо прочего специалист сообщил, что на ночь употребление белковых продуктов можно себе позволить, и более того, рекомендуется. Врач поделился, что чем раньше человек укладывается спать, тем активнее его организм противодействует жиру. Таким образом переработать он может вплоть до 150 граммов жировой ткани.

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