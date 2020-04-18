Врач рассказал, из-за чего молодежь может болеть коронавирусом в тяжелой форме

Он также отметил, что тяжелое течение коронавирусной инфекции встречается как у молодежи, так и у детей. Кроме того, крайне тяжело COVID-19 протекает даже людей с отсутствием хронических заболеваний.”Эти необъяснимые случаи указывают на существование генетических факторов, которые влияют на реакцию на вирус”, - рассказал врач. Казанова сообщил, что именно ввиду предрасположенности при контакте с вирусом в организме активируются гены, которые к нему уязвимы.

Согласно актуальной на сегодняшний день информации, в России зарегистрировано порядка 36 793 инфицированных коронавирусной инфекцией людей. За последние сутки было выявлено 4 785 новых случаев заражения.