Врач рассказал, из-за чего появляется чувство «кома» в горле

Тимома — это вид злокачественной опухоли, которая может сопровождаться различными симптомами. В зависимости от типа опухоли, пациенты могут испытывать боли за грудиной, сухой кашель, затруднённое дыхание и ощущение давления на трахею и бронхи. Другие признаки включают шумы в голове, головные боли, отёчность лица и повышенное венозное давление из-за сдавливания венозных стволов. Также тимома может вызывать расстройства глотания и быструю утомляемость мышц.

Диагностика и лечение тимомы требуют комплексного подхода. Симптомы часто указывают на необходимость агрессивной хирургической процедуры, включающей удаление опухоли вместе с вилочковой железой и жировой клетчаткой переднего средостения. При необходимости к хирургическому вмешательству может добавляться химиолучевая терапия. Пациентам важно обратиться к врачу при первых признаках, чтобы получить своевременное лечение.