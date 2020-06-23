Врач рассказал, к чему может привести бессмысленный просмотр новостной ленты

Об этом Курпатов сообщил в рамках интервью писателю Дмитрию Быкову. Так, по словам специалиста, у современных людей вошло в привычку отвлекаться от негативных мыслей посредством бессмысленного пролистывания новостной ленты. А это, как отметил врач Курпатов, чревато не только зависимостью, но и депрессией.

”Это стало способом лечения от депрессивных мыслей. Когда у человека что-то не так, он хватает телефон и переключается на ленту. Бессмысленный скроллинг отвлекает мозг, формируется зависимость”, — считает Курпатов.

Кроме того, в связи с постоянным потреблением информации, функционирование мозга в разных режимах начинает деформироваться. По словам Курпатова, длительное использование гаджетов является одним из симптомов депрессии.