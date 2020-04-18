Врач рассказал, как баня влияет на коронавирус

Так, врач отметил, что повышенная влажность, которая характерна для бани, не только нивелирует гибель вируса, но и позволяет ему сохраняться продолжительное время в воздухе. Кроме того, вирус также способен оседать на влажные поверхности. ”А вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию. А несоблюдение санитарных норм ко всему прочему — к грибковым или бактериальным поражениям кожи, но это уже к вопросу о чистоте и стерильности частных владений. Да и общественные бани сейчас под запретом из-за ситуации с коронавирусом”, — отметил эксперт.

Сообщается также, что вопреки распространенному мифу о том, что посещение бани способствует положительному влиянию на иммунную систему, это все же не так. По словам врача, баня способствует улучшению тонуса сосудов, однако и в этом случае необходимо проявить предельную осторожность.