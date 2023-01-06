Врач рассказал, как бороться с загустением крови

Врач рассказал, как бороться с загустением кровиНужно выпивать стакан воды по утрам
Врач посоветовал бороться с загустением крови употреблением воды утром натощак. Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов объяснил, как бороться с загустением крови. И от чего лучше отказаться.
Фото: Water-purifiers.com
Специалист отметил, что профилактикой загустения крови является ежедневное употребление стакана тёплой воды натощак. Это сделает кровь жиже и снизит уровень токсинов в организме. К тому же таким образом желудок подготовится к первому приёму пищи.
При этом Кутушов предупредил о вреде утреннего кофе. Напиток нельзя пить на голодный желудок , тем более если человек не выспался или находится в полусонном состоянии. В таком случае кофе может спровоцировать резкий скачок сахара в крови, а регулярность приблизит к диабету.
Также специалист отметил, что загустение крови — результат низкого уровня белка в организме. Поэтому завтрак должен включать белковую пищу.
А вот отсутствие аппетита по утрам может быть следствием проблем с жёлчным пузырём. Особенно если на фоне нежелания завтракать наблюдаются сухость кожи, диарея после съеденных жиров в течение 1-1,5 часов, боль в правом подреберье.
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Отсутствие аппетита по утрам — один из поводов задуматься о жёлчном.