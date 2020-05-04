Врач рассказал, как должен протекать COVID-19 для формирования иммунитета к нему

По словам врача, для того, чтобы иммунитет к коронавирусной инфекции сформировался, она должна протекать в средней форме без чрезмерного употребления лекарств. Врач отметил, что отсутствие формирования иммунитета к коронавирусу может быть обусловлено легкой или крайне тяжелой формой заболевания. Так, если при легком течении коронавируса в организме инфицированного не оказывает разрушающего количества вируса для выработки антител, то при тяжелом все силы организма будут сконцентрированы на поддержании жизни, а не на выработке антител.

На сегодняшний день с коронавирусом в России столкнулись порядка 145 268 людей. За последние сутки число инфицированных выросло на 10 581 человек.