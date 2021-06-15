Врач рассказал, как именно достаточный сон помогает здоровью мозга

По словам специалиста, современная наука выяснила, что люди, спящие меньше, сталкиваются с более низким «вымыванием» водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга, сообщает РИА ФАН.

Мясников назвал данную тему «новой» и «активно исследуемой». Врач также отметил, что исследования в этой области в итоге имеют шансы объяснить, почему недосып ведёт ко множеству болезней, в том числе к снижению когнитивных функций мозга.

Напомним, что некоторое время назад Мясников также рассказывал, чем полезно употребление в пищу клетчатки.