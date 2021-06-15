Врач рассказал, как именно достаточный сон помогает здоровью мозга

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Сегодня в 11:25
Врач рассказал, как именно достаточный сон помогает здоровью мозгаОказалось, всё достаточно серьёзно
Российский врач и телеведущий Александр Мясников поделился свежей информацией о влиянии достаточного сна на здоровье человеческого мозга. Оказалось, что высыпающиеся люди к хорошему самочувствию получают бонус в виде очищения мозга от шлаков.
По словам специалиста, современная наука выяснила, что люди, спящие меньше, сталкиваются с более низким «вымыванием» водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга, сообщает РИА ФАН.
Мясников назвал данную тему «новой» и «активно исследуемой». Врач также отметил, что исследования в этой области в итоге имеют шансы объяснить, почему недосып ведёт ко множеству болезней, в том числе к снижению когнитивных функций мозга.
Напомним, что некоторое время назад Мясников также рассказывал, чем полезно употребление в пищу клетчатки.