Врач рассказал, как избавиться от тяги к сладкому

По его словам, если появляется сильное желание съесть что-то вкусное, сладкое, нужно выпить стакан воды — так притупится чувство голода. Также важно перебить желание сладкого продуктами с минимальным содержанием углеводов и множеством белка.

Кроме того, в качестве средства для борьбы с пристрастием к сладкому специалист посоветовал физическую активность. Отмечается, что если пройтись быстрым шагом или пробежаться, тяга к сладкому снижается.

А чтобы контролировать количество потребляемого сахара, Сташ порекомендовал изучать этикетки на продуктах.

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