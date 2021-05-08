Врач рассказал, как избежать набора веса из-за шашлыков

Специалист отметил, что белок имеет ядовитую активность, а злоупотребление мясом влечет за собой разложение азотных оснований в организме, что, в свою очередь, чревато интоксикацией. Врач добавил, что сильного вреда от переедания нет, но в то же время, это может привести к набору лишнего веса.

Чтобы избежать этого он порекомендовал употреблять шашлыки вместе с овощами. Последние положительно влияют на пищеварительную системы и способны бороться с тяжестью в желудке. Помимо прочего, благодаря им человек меньше съест мяса и ускорит процесс пищеварения.

“Овощи хорошо влияют на перистальтику кишечника, позволяют не есть большое количество тяжёлого продукта. Просто съешьте пару-тройку огурцов перед застольем в качестве пищевого аперитива и употребляйте как можно меньше мяса. Тогда вам будет комфортно на следующий день”, — заключил врач.

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