Врач рассказал, как избежать запоя на длинных майских праздниках

По словам специалиста, главным «секретом» в этом деле является воздержание от слишком долгих застолий с «обильными возлияниями». Никифоров заявляет, что в период праздничных дней и без этого есть чем себя занять, сообщает радио Sputnik.

Вместе с тем врач посоветовал не превышать индивидуальную норму употребления спиртного, оставаясь в пределах разумного. И если человек, например, пьянеет всего от одного бокала вина, то пить больше «из-за праздников» — неправильно.

Также эксперт напомнил, что непомерное употребление алкоголя может привести к острому алкогольному гепатиту и острому панкреатиту. В конечном итоге они могут привести к летальному исходу.