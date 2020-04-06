Врач рассказал, как коронавирус может повлиять на хронические болезни

Так, по словам специалиста, коронавирусная инфекция может только усугубить хронические патологии. ”Любое сопутствующее заболевание приводит к отягощению другого. Когда появляется болезнь, то это все активизируется, и вместе нарастает как снежный ком. Поэтому, в данном случае, коронавирус или любая другая инфекция может являться таким триггером ухудшения по соматической патологии, которая у пациента уже была”, - рассказал врач, отметив, что именно этим обусловлена уязвимость к вируса пожилых людей.

Согласно актуальным на сегодняшний день данным, в России зарегистрировано более шести тысяч инфицированных коронавирусом людей. За последние сутки было выявлено 954 новых случаев заражения.