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Врач рассказал, как коронавирус может повлиять на хронические болезни
Он может только усугубить ситуацию
Издание РИА Новости взяло интервью у директора НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергея Петрикова, в ходе которого врач рассказал, как коронавирус может повлиять на хронические болезни.
Так, по словам специалиста, коронавирусная инфекция может только усугубить хронические патологии. ”Любое сопутствующее заболевание приводит к отягощению другого. Когда появляется болезнь, то это все активизируется, и вместе нарастает как снежный ком. Поэтому, в данном случае, коронавирус или любая другая инфекция может являться таким триггером ухудшения по соматической патологии, которая у пациента уже была”, - рассказал врач, отметив, что именно этим обусловлена уязвимость к вируса пожилых людей.
Согласно актуальным на сегодняшний день данным, в России зарегистрировано более шести тысяч инфицированных коронавирусом людей. За последние сутки было выявлено 954 новых случаев заражения.