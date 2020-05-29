Врач рассказал, как коронавирус может повлиять на привычку курить

Врач напомнил, что длительное курение влечет за собой ухудшения функционирования легких, что, в свою очередь, может обернуться серьезными проблемами при инфицировании коронавирусом. ”При осложнениях COVID-19 легкие становятся главным органом-мишенью. Курение тоже воздействует на легкие и тоже снижает газообмен, вызывая нехватку кислорода. При пневмонии курение противопоказано”, — рассказал специалист.

По словам врача, при инфицировании коронавирусом или другим заболеванием, провоцирующим пневмонию, у человека естественным образом может пропасть привычка курить. Это, в свою очередь, обусловлено интоксикацией организма. Смышляев также спрогнозировал, что количество курильщиков хоть и не кардинально, но снизится.