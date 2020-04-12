Врач рассказал, как курение влияет на коронавирус

Врач опровергhttps://radiosputnik.ria.ru/20200412/1569873608.html слухи о том, что курение может оказывать положительное влияние на течение болезни. Так, по его словам, курение не только не защищает от коронавирусной инфекции, а напротив, усугубляет ситуацию.

”Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит пять-шесть лет, как минимум, имеет хронический бронхит. А при наличии хронического бронхита риск получить пневмонию возрастает в несколько раз”, — рассказал Левшин. Стоит отметить, что курение опасно не только в период коронавируса, но и в обычное время, поскольку может спровоцировать ряд различных заболеваний, включая рак.