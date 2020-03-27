Врач рассказал, как массовое заражение коронавирусом может помочь справиться с ним

Так, по словам врача, для того, чтобы справиться с коронавирусом в Германии должны заразиться до 60 млн жителей. ”Столь массовое заражение – это не что-то ужасное, поскольку оно означает выработку коллективного иммунитета и создание эффективной прививки на основе антител”, - поделился эксперт. Кроме того, по словам специалистом, коронавирус нового типа, вероятно, не будет полностью ликвидирован, а перейдет в статус сезонной инфекции.

Врачи отмечают, что велики шансы, что коронавирус снизит обороты уже летом, поскольку повышение температуры, а также ультрафиолет- оказывают на него негативное влияние. Однако полностью он не исчезнет, а противодействовать ему можно путем инфицирования 70% человек в стране, выработав при этом иммунитет.